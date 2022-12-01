Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda sıra bekleyen tır şoförü, tır kasasında yemek pişirirken kullandığı piknik tüpünün patlaması sonucu yaralandı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda sıra bekleyen tır şoförü, tır kasasında yemek pişirirken kullandığı piknik tüpünün patlaması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Avrupa ülkelerine ihraç yükünü teslim etmek için Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki tır kuyruğunda bekleyen şoför, tır kasasının yanında bulunan bölümde piknik tüpüyle yemek pişirmeye başladı. Tüpün patlaması sonucu, tır şoförünün vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.