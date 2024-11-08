Edirne’de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Edirne Baba Demirtaş Mahallesi Kırlangıç Bayırı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 22 T 0373 plakalı ticari taksi ile İ.I. kontrolündeki 44 PH 688 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: iha