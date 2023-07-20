Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Edirne’de, serin bir alanda alışveriş yapmak isteyen vatandaşların tercihi ’doğal klimalı serinlik’ hissi veren tarihi çarşılar oluyor.

Edirne’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi zor anlar yaşatıyor. Sıcak havaya bağlı olarak cadde ve sokaklar boş kalırken, ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkan vatandaşlar ve kente gezmeye gelen turistler ise serinlemek için doğal klimalı tarihi çarşıları tercih ediyor.

Yazın serinlik, kışın ise sıcaklık özelliği ile tercih edilen Tarihi Alipaşa Çarşısı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde ilgi odağı oluyor. Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen misafirlerin yanı sıra işlerini halletmek için dışarıya çıkan yerli halk da sıcak havada serinlemek için tarihi çarşıları tercih ediyor.

Osmanlı’dan günümüze gelen ve doğal serinliğiyle vatandaşların içini ferahlatan tarihi Alipaşa Çarşısı’nda yoğunluk yaşanıyor. Sıcak hava sebebiyle bazı vatandaşlar evde kalmayı tercih ederken, çalışanlar ve işlerini halletmek için dışarıya çıkanlar zor anlar yaşıyor. Dışarıda olan vatandaşlar tarihi çarşılarda hem alışveriş yapıyor, hem de serinleme imkanı buluyor.

Havaların sıcak olması dolayısıyla vatandaşların tarihi çarşılara hem alışveriş hem de serinlemek için geldiğini söyleyen Tarihi Alipaşa Çarşısı Esnafı Ahmet Duran, tarihi çarşılarda doğal bir serinlik olmasından memnun olduklarını belirtti.

"Sıcaktan bunalanlar soluğu Alipaşa Çarşısı’nda alıyor"

Tarihi Alipaşa Çarşısı Esnafı Mehmet Dağdelen, "Dışarıda hava sıcaklığı 40 derece olduğu için sıcaktan bunalan insanlar soluğu serin yerlerde alıyor. Bankada ya da dışarıda işi olan yerli halk da dışarının sıcağından kaçmak için 5 dakika da olsa serinlemek için tarihi çarşımızı tercih ediyor. Sıcaktan bunalan turistler de gelip burada dolaşıyor. Sıcaktan bunalanlar soluğu Alipaşa Çarşısı’nda alıyor diyebiliriz. Yerli halk olarak da turistler de dışarıya çıkan herkes mutlaka tarihi çarşımıza uğruyor" ifadelerine yer verdi.

"Yazın serin kışın sıcak tutuyor"

Silivri’den Edirne’ye gezmeye gelen Güzide Ulukanoğlu, "Misafirlerim vardı onları gezdirmeye geldik. Ama dışarıda aşırı derece bir sıcak var. Atalarımızın bize bıraktığı mirastan yararlanmak için biz de kendimizi kapalı çarşıya attık. Kullanılan malzeme gereği yazın serin, kışın sıcak tutuyor. Bu yüzden aslında buralar bizim kaçış mekanımız" dedi.