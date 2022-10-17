Edirne’de kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki adam, yakınları tarafından evinin banyosunda ölü bulundu.

Edirne’de kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki adam, yakınları tarafından evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, Edirne’nin Mithat Paşa Mahallesi Osman Nuri Peremeci Sokakta bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yatalak hasta olan eşi İfakat Çimen ile birlikte yaşayan Mustafa Çimen (78) akrabaları bir süredir haber alamadı. Çimen’i merak eden yakınları, Yalova’dan kendisini ziyarette gelen yakınları tarafından evin banyosunda kanlar içinde cansız bedeniyle karşılaştı. Cesedin yaklaşık olarak 3 gün boyunca evin banyosunda kaldığı öğrenilirken, kokunun evi tamamen sardığı görüldü. Banyoda hareketsiz şekilde yatan Çimen’i gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yatalak eş İfakat Çimen’de kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ekipler, Mustafa Çimen’in ölümünde şüpheli bir durum olup olmadığını araştırmak için çalışma başlattı.

“Kimseden yardım beklemiyorlardı”

Evinde ölü bulunan Mustafa Çimen’in komşulardan Nilay Sarıteke, kısa sürece önce şüpheli şekilde evinde ölü bulunan Çimen ile sohbet ettiğini belirterek, “En son ekmek almaya gittim. Dönüşte de arkamdan seslenmişti kızım nasılsın diye. Ben de buyur amca dedim. Arkamı döndüğümde görmemiştim kendisini. Rahmetli bana dedi ki kızım nasılsın, eşin, çocuğun nasıllar. Ben de iyiyim demiştim daha sonra bir ihtiyacın mı var, bir şey mi oldu dedim. Yavaş yavaş bastonuyla geliyordu. Ben de o an dedim ki gidiyorum, çocuk hasta bekletmeyeyim. Bir ihtiyacın var mı amca dedim. Yok kızım sen git dedi. Arkamdan yavaş yavaş bastonuyla eve girdi. Ben, ondan önce eve gelmiştim zaten. Cumartesi günü öğlen saatlerinde kendisini görmüştüm. Bir daha görmedim. Yatalak bir teyze vardı, eşi. O da bayağıdır yatalak. Tek başına bakıyordu, eve de çok fazla kimseyi sokmuyordu. Biz gördükçe ihtiyacını soruyorduk ama kimseden yardım beklemiyorlardı” şeklinde konuştu