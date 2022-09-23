Şüpheli C.B’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştiren ekipler, Karaağaç Mahallesi’nde şüpheli C.B’nin ikametinde arama yaptı. Yapılan arama sonucu 1kilo 478 gram esrar ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Edirne’de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kilo 478 gram esrar ele geçirildi.

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