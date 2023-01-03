Edirne’de günlerdir etkisini sürdüren sis nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.

Edirne’de günlerdir etkisini sürdüren sis nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza, Edirne Şükrüpaşa Mahallesi Kıyık Caddesi Tuzcular Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin yer yer 25-30 metreye kadar indiği yolda meydana gelen kazada, 3 araç birbirine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza nedeniyle bir süre trafik ulaşımı sağlanamazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan, kentin birçok noktasında etkisini artıran sis sebebiyle Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi simgeler gözden kayboldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi, sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaştırdı. Polis ekipleri yollarda önlem alarak, güçlükle ilerleyen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.