Edirne’de sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi simgeler gözden kayboldu.

Edirne’de sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi simgeler gözden kayboldu.

Edirne’de sabahın erken saatlerinde etkili olan sis ile birlikte görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi simgeler gözden kayboldu.

Edirne’de sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri yollarda önlem alıp, güçlükle ilerleyen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Güne sisle uyandıklarını söyleyen Sezai Dilmen, sis nedeniyle tarihi yapıların görünmez hale geldiğini söyledi.