Edirne’de görüş mesafesinin 50 metrenin altına kadar düşmesine neden olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kent, sabahın erken saatlerinden itibaren sisin etkisinde kaldı. İşe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikteki sürücüler de görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle ilerlemekte güçlük çekti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, sis altında kalan Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi eserler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

"Selimiye hiç gözükmüyor"

İşlerini halletmek için dışarıya çıktığını belirten Fatma Doğan, sis nedeniyle nefes almakta ve yürümekte zorlandıklarını söyledi. Sisten dolayı otobüslerin ilerlemekte, insanların da yürümekte zorlandığını aktaran Doğan, Selimiye’nin de hiç görülmediğini ifade etti.