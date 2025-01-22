Edirne’de sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii gözden kayboldu.

Edirne’de sabaha karşı etkili olan sis, erken saatlerde işe gitmek üzere yola çıkan sürücüler ve vatandaşları olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte tarihi eserler ve camiler sis altında kaldı. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesiyle birlikte sis altında kalan yapılan kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, işlek noktalarda görev alarak sürücüleri dikkatli gitmeleri yönünde uyardı. Trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçmek için bekleyen vatandaşlar da zaman zaman zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin belli aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.