Edirne’de bir restoran önünde karşılaşan husumetlilerin tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Olay, Edirne Abdurrahman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir restoranın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne’de daha önce aralarında husumet bulunan Y.A. ile M.A., kentte bulunan bir restoranın önünde karşılaştı. Tarafların aralarında çıkan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Y.A. yanında bulundurduğu silahla M.A’ya 3 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan ve yakınları tarafından hastaneye kaldırılan M.A’nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheli Y.A’yı yakalamak için çalışma başlattı.