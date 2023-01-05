Edirne’de yaklaşık 2 hafta önce silahıyla bir kişiyi yaralayarak kaçan zanlı saklandığı adreste polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Edirne’de yaklaşık 2 hafta önce silahıyla bir kişiyi yaralayarak kaçan zanlı saklandığı adreste polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, Edirne merkez Nişancıpaşa Mahallesi Abdullah Yardım Sokak’ta geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde bulunan sokakta bekleyen O.T. bir süre sonra yanına gelen D.Ş. ile aralarında tartışma çıktı. Sokakta yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, D.Ş. silahıyla O.T.’ye ateş ederek olay yerinden kaçmıştı.

Olayın ardından kaçan şüpheli D.Ş. polis ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli hastane kontörlünün ardından ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.