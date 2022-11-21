Keşan ilçesinde meteorolojinin uyarılarının ardından şiddetli lodos etkisini gösterdi. Bölge genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Keşan’da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede bir binanın çatı kaplaması rüzgara dayanamayarak monte edildiği yerden havalandı. Yere düşmeyen parça için ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede önlem alarak, ardından çatıya çıkan ekipler, yerinden oynayan çatı parçalarını aşağıya indirdi.

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Edirne’de şiddetini zaman zaman artıran lodos sebebiyle bir binanın çatı kaplaması uçtu.

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