Edirne’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla Şehit Mustafa Tezgider ve Şehit Özet Camcı Sosyal Dayanışma Merkezleri’nde (SODAM) çok sayıda kursiyer ve vatandaş tarafından dualar ile anıldı.

İlk program Şehit Mustafa Tezgider’in öğrenim hayatına şu an SODAM binası olarak kullanılan eski Fevzipaşa ilkokulunda yapılan program önce şehitlerin öz geçmişinin okunması ile başlandı.

Özgeçmişi hakkına bilgi veren görevi memur, "Şehit Mustafa Tezgider 1993 yılının Aralık ayında vatani görevini yapmak üzere İzmir Gaziemir’e gitmiştir. Usta birliği için Kars 14. Mekenize Piyade Tugay Komutanlığı Destek Kıta Komutanlığı emrinde görevli iken 23 Haziran 1994 tarihinde araç onarımı sırasında kaza sonucu şehit olmuştur. Şehidin annesi ve 3 kardeşi halen ilimizin Menzilahır Mahallesinde ikamet etmektedir. Şehidimiz ve tüm şehitlerimizin aziz hatırasına saygıyla; rahmet ve minnet ile anıyoruz" ifadelerinin bulunduğu yazıyı okudu.

Yıldırımdan semtinde bulunan Şehit Özet Camcı Sosyal Dayanışma Merkezi’nde yapılan etkinlikte de kursiyer ve aile yakınlarının katılımı ile dua merasimi programları, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ülkemizin bütünlüğünü korumak için şehit düşen kahraman askerler anısına okutulan Mevlid-i Şerif ile son buldu.