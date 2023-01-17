Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde başlatılan "Şarkılar bizi söyler biz de şarkı söyleriz" projesi çerçevesinde Edirne’de gerçekleştirilen ilk konser yoğun ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde başlatılan "Şarkılar bizi söyler biz de şarkı söyleriz" projesi çerçevesinde Edirne’de gerçekleştirilen ilk konser yoğun ilgi gördü.

Edirne’de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ’Şarkılar bizi söyler biz de şarkı söyleriz’ adı altında Türk müziği konseri düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Türk müziği konseri, yoğun ilgi gördü. Konsere katılan seyirciler, bazen duygu, bazen ise neşe dolu anlar yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan proje çerçevesinde sahne alan Edirne ve Havsa Halk Eğitim Merkezî kursiyerlerinden oluşan koro kulakların pasını sildi.

Şefliğini Zehra Korucu’nun yaptığı Türk sanat müziği konserinde "Duydum ki unutmuşsun", "Nasıl geçti habersiz", "Elbet bir gün buluşacağız" gibi sevilen eserler seslendirildi.

Konser sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı tarafından Koro Şefi Zehra Korucu’ya çiçek takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde ilk konserin gerçekleştirildiğini söyleyen Arpacı, İstanbul’dan gelecek ekibin ise 22 Şubat tarihinde Edirne’de konser vereceğini söyledi.

Düzenlenen konser toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.