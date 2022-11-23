Edirne’de sabaha karşı hafif şekilde başlayan yağmur, yer yer etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Edirne’de sabaha karşı hafif şekilde başlayan yağmur, yer yer etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Edirne’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, hem vatandaşlara hem de trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Sağanağın etkisini artırmasıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yanında şemsiyesi olmayanlar cami şadırvanı ve iş yerlerinin altına sığınırken, şemsiyesi olanlar ise rüzgarın da etkisiyle zor anlar yaşadı.

Vatandaşlardan Turgay Canan, yağmurun çiftçiler için iyi olduğunu ve tarlalara can suyu geleceğini aktardı. Yağmura hazırlıksız yakalanan Neşat Koç’un ise başına bone geçirerek yağmurdan korunmaya çalışması dikkat çekti.

Trafikte yağmura yakalanan sürücüler sağanağın etkisiyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü şehirde, yağmurun aralıklarla sürmesi bekleniyor.