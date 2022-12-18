Edirne’de gece saatlerinde hafif şekilde başlayan sağanak yağış belli aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Edirne’de gece saatlerinde hafif şekilde başlayan sağanak yağış belli aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Cumartesi günü yazdan kalma havayı değerlendiren Edirneliler, bugün yağmura teslim oldu. Edirne’de gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren yağış, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Kentte belli aralıklarla devam eden yağış, hazırlıksız yakalananlara zor anlar yaşatırken, sürücüler ise yağmurun etkisi ile ilerlemekte güçlük çekti.

Üniversite öğrenimi için İstanbul’dan Edirne’ye gelen Muhammet Ali Yücel, dışarıya çıktıklarında beklemedikleri hava ile karşılaştıklarını ve dünkü güneşli havaya aldanıp şaşırdıklarını aktardı. Yağmura hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen Yücel, daha kışlık bot ve montlarını çıkarmadıklarını belirtti.

Diğer vatandaşlar da dün güneşli geçen havanın ardından etkili olan yağışa hazırlıksız yakalandıklarını ifade ettiler.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte yağmurun 2 gün boyunca belli aralıklarla devam edeceğini kaydetti.