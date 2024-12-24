Edirne’de sabahın erken saatlerinde etkili olan yağmur yağışında otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Edirne’de sabah erken saatlerde Kocasinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde, havanın yağışlı ve caddenin karanlık olmasından dolayı yolun karşısına geçen kadını fark etmeyen sürücü kazaya sebep oldu.

Eşini hastaneye götürmek isterken kaza yaptı

Eşini hastaneye götürmek için 22 ACC 853 plakalı otomobiliyle sabah erkenden yola çıkan Cüneyt B. (24), saat 07.45’te yolun karşısına geçmek isteyen kadını yağış sebebiyle fark edemeyince çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadının kafası aracın camına çarptı. Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kısa süreli uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan aracın kenara alınmasıyla yol tekrardan araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.