Edirne’de polis ve zabıta ekiplerince izinsiz konulan tabela, duba ve engellere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve Zabıta ekiplerince, il genelinde taşıt ve kara yolu üzerine araç parkını, trafik akışını ve yayaların seyrini güçleştirecek şekilde izinsiz konulan tabela, duba ve engellere yönelik uygulama yapıldı.

Bostanpazarı, Kırmızı Gül Caddesi, Uzun Kaldırım Caddesi, Ayşekadın, Kıyık Caddesi, Eski İstanbul Caddesi, İki Kapılı Han Caddesi, Maarif Caddesi, Hükümet Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nda yapılan uygulamaya 2 ekip katıldı.

Yol kenarında trafik akışını ve yayaların seyrini güçleştirecek şekilde izinsiz konulan duba, tabela, taş, reklam levhaları, teneke kutular, masa, sandalye ve çiçek saksıları gibi materyaller toplatıldı.

Güzergahlardaki esnaf ve iş yeri sahiplerine de uyarı yapıldı.