Edirne’de polis ekiplerince otoban bağlantı yolunda takibe alınan ve yapılan operasyon sonucu durdurulan yabancı plakalı araçta yapılan aramada piyasa değeri 35 milyon TL olduğu değerlendirilen bin 491 adet değişik marka ve modellerde gümrük kaçağı cep telefonu ve 145 adet cep telefonu yedek parçası ele geçirildi.

Edirne’de polis ekiplerince otoban bağlantı yolunda takibe alınan ve yapılan operasyon sonucu durdurulan yabancı plakalı araçta yapılan aramada piyasa değeri 35 milyon TL olduğu değerlendirilen bin 491 adet değişik marka ve modellerde gümrük kaçağı cep telefonu ve 145 adet cep telefonu yedek parçası ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri telefon kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince C.M. İsimli Yunanistan vatandaşının kullandığı araçta yapılan aramada bin 491 adet yaklaşık piyasa değeri 35 milyon TL olduğu değerlendirilen değişik marka ve modellerde gümrük kaçağı Cep Telefonu ve 145 adet cep telefonu yedek parçası ele geçirildi.

Sürücülüğünü C.M. isimli Yunanistan vatandaşının yaptığı araçta yapılan aramada 490 adet Iphone 13 Pro Max marka akıllı cep telefonu, 94 adet Iphone 11 Pro Max marka akıllı cep telefonu, 98 adet Iphone 13 Pro marka akıllı cep telefonu, 147 adet Iphone 12 Pro Max marka akıllı cep telefonu, 116 adet Galaxy S22 Ultra 5G marka akıllı cep telefonu, 16 adet Galaxy Note 20 Ultra 5G marka akıllı cep telefonu, 135 adet Nokia marka tuşlu ve 395 adet Samsung marka tuşlu cep telefonu olmak üzere toplam bin 491 adet yaklaşık piyasa değeri 35 milyon olduğu değerlendirilen değişik marka ve modellerde gümrük kaçağı cep telefonu ile 145 adet cep telefonu yedek parçası ele geçirildi.

Yapılan arama sonrası düzenlenen tahkikat evrakları ve şüpheli şahıs mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi.