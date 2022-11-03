Edirne’de bir apartmanın zemin katında hurda malzemeleri yakan şahıs, yangın çıkmasına neden oldu.

Edirne’de bir apartmanın zemin katında hurda malzemeleri yakan şahıs, yangın çıkmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Edirne’nin Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın zemin katında Ş.A. isimli şahıs, hurda kabloların içinde bulunan bakırları alarak kabloları yaktı. Alevlerin etrafa sıçramasıyla yangın çıktı. Apartmandan duman çıktığını gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen bir çocuğu ambulansta tedaviye aldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen çocuk anne babasına teslim edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Mahalle sakinlerinden Ferdi Nalbant, ilk önce apartmanda bir koku olduğunu ama fazla dikkat etmediklerini ve daha sonra arkadaşları tarafından dairede yangın çıktığını öğrendiğini ifade etti.

Apartman sakinlerinden Muhammet Elferdi ise, "Ben işimde çalışıyordum. Eşim bana yangın çıktığını söyledi. Bende apar topar buraya geldim" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.