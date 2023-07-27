Edirne’nin Keşan ilçesinde yaslandığı pencere sinekliğinin açılması sonucu 3’üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı.

Olay, Yukarı Zaferiye Mahallesi Yasemin Sokak Günışığı Apartmanı’nda meydana geldi. 3 yaşındaki G.T’nin yaslandığı pencere sinekliği bir anda açıldı. 3’üncü katan düşen yere düşen çocuk ağır yaralandı. Apartman sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk G. T. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.