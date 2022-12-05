Edirne’de Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kadın Kooperatifçiliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar" paneli çerçevesinde kurulan stantlarda el emeği ürünler tanıtıldı.

Edirne’de Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kadın Kooperatifçiliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar" paneli çerçevesinde kurulan stantlarda el emeği ürünler tanıtıldı.

Trakya Üniversitesi tarafından Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Kadın Kooperatifçiliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar" konulu panelde, kadın kooperatifleri üyeleri bir araya geldi. Kadınlar panel çerçevesinde kurdukları stantlarda el emeği, göz nuru ürünlerini de sergiledi. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, kadın kooperatiflerinin son derece önemli bir fonksiyon icra ettiğine değinerek, “Ülkemizde her geçen gün artan bir ivmenin olduğunu memnuiyetle müşahede ediyoruz. Kadınlarımızın el emeklerinin değerlendirilmesi, bölgesel, ulusal, hatta uluslararası pazarlarda var olabilmesi için kamusal kaynakları mümkün olduğunca onların istifadesine sunuyoruz. Ellimizden geldiğince destek olmak için her noktada çaba sarf ediyoruz. Kadın kooperatiflerinin de bu gelişimde önemli bir fonksiyon icra ettiğini görüyoruz. İlimizde 17 kadın kooperatifinin kuruluş aşamasını tamamladığını görüyoruz. 15’i şu anda halihazırda üretim süreçlerine de dahil olmuş durumda. Yaklaşık 200’e yakın kadınımız bu kooperatifler vasıtasıyla üretim süreçlerinin içerisinde yer alıyor. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise, güçlü kadının güçlü toplum, güçlü Türkiye olduğunu söyleyerek, “Trakya Üniversitesi bölgenin en köklü eğitim kurumudur. Öğrencilerin 42 bininin yarısından fazlası kadından oluşuyor. 4 bin çalışan personelimiz var. Üniversitenin, akademik ve idari personelinin yüzde 49,73’ü kadınlardan oluşuyor. Evlatlarımızı yetiştiren anneler güçlü olursa, eğitimli olursa bu bütün topluma her alanda sirayet edecektir. Bu rakamlar bize Edirne’nin de güzelliğini anlatıyor" şeklinde konuştu.

Panelin açılışına Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kaymakamlar, kadın kooperatiflerinin üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.