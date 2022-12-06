Edirne’de özel gereksinimli öğrenciler unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı geleneği olan "Helva sohbetleri" geleneğini canlandırdı.

Edirne’de özel gereksinimli öğrenciler unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı geleneği olan "Helva sohbetleri" geleneğini canlandırdı.

Edirne Özel Yürekler Halk Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından düzenlenen programda renkli görüntüler ortaya çıktı. Kazanda temsili olarak helva pişiren öğrenciler, hem gönüllerince eğlendi hem de zaman zaman duygu dolu anlar yaşanmasına vesile oldu.

Giydikleri yöresel kıyafetlerle gösteri yapan öğrenciler, müzik eşliğinde oyun oynadı ve maniler okuyarak eski gelenekleri canlandırdı.

Öğrencilerin eğlencesi ve gösterilerine alkışlarla eşlik eden Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık’ın eşi Dilek Kırbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, müdür yardımcıları ve veliler de hem eğlendi hem de duygu dolu anlar yaşadı.

Etkinlik sonunda ise katılımcılar ve öğrencilere helva ikramı yapıldı. Özel gereksinimli öğrencilerin yaptığı el emeği göz nuru Türk Bayrağı tablosunu Dilek Kırbıyık’a takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, engelli öğrencilerin bir gün değil her zaman yanında olduklarını aktardı.

Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenler veliler ve öğrencilere teşekkür eden Vali Kırbıyık’ın eşi Dilek Kırbıyık, en büyük engelin sevgisizlik olduğuna değindi.

Güzel bir etkinliğin sahnelendiğini belirten Kırbıyık, "Burada yapılan her şey çok değerli. Etkinliği izlerken içeride duygu seli yaşadık. Yapılanlar çok güzeldi. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyorum" dedi.