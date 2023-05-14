Edirne’de 319 bin 723 seçmen, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oylarını kullanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Edirne’de oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Edirneli vatandaşlar oy verme işleminin başladığı saatlerde okulların önünde yoğunluk oluşturarak oylarını kullanmaya başladı. Oy verme işlemi sırasında zaman zaman okulların önlerinde ve koridorlarında kuyruklar oluştu.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, eşi Dilek Kırbıyık ve kızı Sude Kırbıyık ile birlikte oyunu Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulunda kullandı. Oyun kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Vali Kırbıyık, “Bugün 28. Dönem Milletvekili Seçimleri ve aynı zamanda cumhurbaşkanı seçimleri münasebetiyle millet olarak sandık başına gidiyoruz. Şehrimizde de sabah 08.00 itibarı ile oy verme süreci sorunsuz bir şekilde başladı. Ben şimdiden tüm adaylara başarılar diliyorum” dedi.

İl genelinde bin 39 sandığın mevcut olduğunu belirten Kırbıyık, “Bin 20 tane sandık okullarımız ve diğer sandık bölgelerimizde, 9 tanesi mobil sandık şeklinde, sandıklara gelemeyecek olan engelli ve sağlık problemi olan kişilere ilişkin. Onların evlerine götürüyoruz. 6 tanesi kapılarda, 3 tanesi ise cezaevlerinde olmak üzere toplam bin 39 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. İlimiz genelinde 319 bin 723 seçmenimiz var. Vatandaşlarımız sabah saatlerinden itibaren gördüğünüz gibi şenlik havasında oy kullanacakları yerlere gelip oylarını kullanıyorlar. Bizim temel görevimiz, sorumluluğumuz seçimlerin güvenliğini tesis etmek. Bu çerçevede 2 bin 80 kolluk personeli ile görevimizin başındayız. Gerek propaganda döneminde gerek bugün oy verme işlemi sırasında gerek oy verme işlemi sonrasından tüm güvenlik tedbirlerimizi almış durumdayız. Arkadaşlarımız konuyu takip ediyorlar. Tekrar seçim sonuçlarının ülkemize, şehrimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün ayrıca özel bir gün, Anneler Günü. Bu vesileyle tüm annelerimizin de Anneler Günü’nü özellikle tebrik ediyorum” diye konuştu.

Tüm yurtta oy verme saat 17.00’de sona erecek. Edirne merkez ve ilçelerde toplam bin 39 sandıkta 319 bin 723 seçmen oy kullanacak. Seçimlerin huzur ve güven ortamı içerinde tamamlanması için kentte 2 bin 80 kolluk personeli görev yapıyor.