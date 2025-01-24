Edirne’de kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Edirne’den Havsa istikametine seyir halinde olan Y.E. idaresindeki 39 AAP 660 plakalı otomobil, Kırklareli Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.