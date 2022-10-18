Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyas Bey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas Bey Caddesi istikametinden Hastane Caddesi istikametine giden C.D. yönetimindeki 22 ABU 818 plakalı motosiklet, Anıl Sokak ile İlyas Bey Caddesi’nin kesiştiği noktada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü istikametine giden U.M. idaresindeki 22 RR 936 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, C.D. ile motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi H.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.