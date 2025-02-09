Edirne’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocasinan Mahallesi Gazeteci İhsan Özüağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. kontrolündeki 22 AD 512 plakalı hafif ticari araç ile E.G. yönetimindeki 59 UN 301 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kaza sonucu otomobil sürücüsü E.G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa süreliğine kaza nedeniyle kapanan yol araçların olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.