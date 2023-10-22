Edirne’nin Enez ilçesinde birkaç gündür etkili olan lodosun ardından sahile inen vatandaşlar karaya vurmuş dev caretta caretta ile karşılaştı.

Edirne’nin Enez ilçesi Saros Körfezi’nde günlerdir etkili olan kuvvetli lodos dalgaları nedeniyle sahile inen vatandaşlar dev bir deniz kaplumbağası ile karşılaştı. Kaplumbağanın yanına giden vatandaşlar, farklı yerlerinde yaralar olan kaplumbağanın öldüğünü fark etti. Caretta caretta kaplumbağasının öldüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Sayıları giderek azalan caretta carettalar, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında tutuluyor.