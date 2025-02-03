Edirne’de taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servis araçlarında kontrol ve denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince Meriç, Uzunköprü ve Enez ilçeleri başta olmak üzere il geneli sorumluluk bölgesinde taşımalı eğitim ve öğretim gören öğrencileri taşıyan okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. İkinci dönem eğitim ve öğretim yılında herhangi bir üzücü olay yaşanmaması için alınacak tedbirler ve uyulması gereken kurallar hakkında sürücüler bilgilendirildi. Ekipler ayrıca öğrencilere yönelik temel trafik konuları hakkında eğitim ve bilgilendirme faaliyetinde de bulundu. Can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.