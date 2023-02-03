Edirne’de motosiklet sürücüsünün çarpıp yaralı bıraktığı yaya, "En azından bir durup halimi sorsaydı" dedi.

Edirne’de motosiklet sürücüsünün çarpıp yaralı bıraktığı yaya, "En azından bir durup halimi sorsaydı" dedi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Babademirtaş Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazada, henüz kimliği tespit edilemeyen motosiklet sürücüsü, yayaya çarptı. Yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlardan Barış Leyün’e çarpan motosiklet sürücüsü yoluna devam ederek kaza yerinden kaçtı. Ayağından yaralanan yayaya vatandaşlar yardım etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Leyün, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Yaralanan yaya canının yandığını ifade ederek, "Bana çarpan motosiklet sürücüsü durup bir şey deseydi keşke" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, kaçan motosikletli sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.