Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 25 sürücüye cezai işlem uygulandı, 2 motosiklet trafikten men edildi.

Edirne’de motosiklet kazalarının artması sonrası denetimler arttırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından Atatürk Bulvarı Selimiye Camii önünde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde sürücülerin kask takıp takmadıkları, motosikletlerin far ve park lambalarının çalışıp çalışmadığı, yan aynalarının tam olup olmadığı detaylı şekilde incelendi. Ayrıca özellikle geceleri trafikte daha görünür olmak için motosiklet sürücülerine kolluk takıldı.

Motosikletleri tek tek durduran ekipler, kural ihlaline geçit vermedi. 80 motosikletlinin kontrol edildiği denetimlerde 25 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 2 motosiklet trafikten men edildi.

Ayrıca sürücülerin belgeleri kontrol edilerek eksik ya da geçersiz evrak tespit edilenler hakkında işlem yapıldı. Trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

"Yollarımız çok bozuk"

Yollardaki çukurlardan ve kasislerden dolayı çok zorluk yaşadıklarını söyleyen motokurye Alper Dilsiz, "Özellikle Sultan Çelebi Yurdu’nun olduğu bölgede yollar çok kötü giderken şasemiz kırılıyor ya da motorun herhangi bir yerinde sıkıntı çıkıyor. Kanalizasyonda da sıkıntı var galiba sürekli yolları su bastığı için gece eksi derecelerde buzlanma oluyor lastiklerimiz kayıyor. Düşen kaza yapan kurye arkadaşlarımız oluyor" dedi.

Motosikletiyle trafikte seyrettiği sırada denetimlere denk gelen Buse Divanelli, motosiklet kullananlara mutlaka kask takmalarını ve ekipmanlarının eksiksiz olması gerektiğini belirtti.