Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gazi Caddesi Uzunköprü Adliyesi önünde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki plakasız motosiklet, yol üzerinde park halinde duran 39 ABN 575 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu motosiklette bulanan 2 kişi yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye götürdü.

Park halindeki araç sürücüsünün ifadesine göre, kazaya sebep olan motosikletin başka bir araç tarafından çarpıp kaçtığını ve çarpmanın etkisiyle savrularak park halindeki aracına çarptığını belirtti.

Motosiklete çarpıp kaçan araç ise kayıplara karıştı. Polis kaçan aracın peşine düşerek inceleme başlattı. Kazaya karışan motosiklet ise çekici ile kaza yerinden kaldırılarak otoparka götürüldü. Yaralıları sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.