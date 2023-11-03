Edirne’de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 1. Murat Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne’de 34 HB 5620 plakalı otomobil ile 22 ACT 446 motosiklet çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yere savrularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.