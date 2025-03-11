Edirne’de seyir halindeki motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne Fatih Mahallesi Ümran Akan Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 22 ADY 247 plakalı motosiklet ile H.E. kontrolündeki 22 ACV 342 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan kurye yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ile müdahalesinin ardından yaralanan sürücü B.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.