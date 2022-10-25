Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Necatiye köy kavşağında minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne’de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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