Edirne’nin Keşan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Araçta ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferi Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde yüksek sesle müzik dinleyen A.E. yönetimindeki otomobil polis tarafından durdurulmak istendi. "Dur" ihtarlarına uymayarak kaçmaya başlayan otomobilin peşine düşen polis, önce havaya, daha sonra otomobilin lastiklerine ateş etti. Sol arka ve ön lastiği isabet alan otomobil bir süre sonra durdu. Otomobilden inmemek için polise direnen sürücü A.E. ve yanındaki D.T., güçlükle araçtan indirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada arka koltukta ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 fişek ele geçirildi. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü A.E. ile D.T. gözaltına alındı. Otomobil trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.