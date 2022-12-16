EDİRNE (İHA) – Trakya Üniversitesinde ’Kuzey Makedonya 21 Aralık Türkçe Dil Bayramı’ Balkan şarkılarıyla büyük bir coşkuyla ve oyun havaları eşliğinde kutlandı.

EDİRNE (İHA) – Trakya Üniversitesinde ’Kuzey Makedonya 21 Aralık Türkçe Dil Bayramı’ Balkan şarkılarıyla büyük bir coşkuyla ve oyun havaları eşliğinde kutlandı.

Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu ve Türkiye’de okuyan Makedonyalı öğrencilerin katkılarıyla ’Kuzey Makedonya 21 Aralık Türkçe Dil Bayramı’ Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde büyük coşkuyla kutlandı.

Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kuzey Makedonya milli marşının okunmasıyla başladı. Yapılan konuşmaların ardından Trakya Üniversitesi tanıtım filmi ve Türkiye’de okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği’nin hazırladığı tanıtım filmi ile kutlama konserle devam etti. Rumeli Ekrem’in konserinde öğrenciler ve katılımcılar gönüllerince eğlendi kutlandı. 2007 yılında dönemin Türk Demokratik Partisi Milletvekillerinin vermiş oldukları yasa teklifiyle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclisinde kabul edilen ve 15 Şubat 2007 tarihli K.M.C. Resmi Gazetesinde yayınlanan kararla, 21 Aralık ‘Türkçe Eğitim Bayramı’ kutlanmaya başlandı.

“Her zaman yanınızdayız”

Trakya Üniversitesi olarak her zaman Kuzey Makedonya’nın yanında olduklarını belirten, “Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, “Balkanlarda Türkçe konuşan ve yüreği Türkiye ile atan bütün soydaşlarını bayramını kutluyorum” dedi.

“Türkçe bayramı ülke sınırları dışında da artık kutlanıyor”

Türklerinin 21 Aralık 1944 tarihinde Türkçe eğitim hakkı kazandığını ifade eden Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, “Makedonya Türkleri 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı’nı ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlamaktadırlar. Yıllar geçtikçe bu bayramın Kuzey Makedonya sınırları dışında da kutlandığını görüyoruz. Özelikle Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan soydaşlarımız tarafından kutlanması beni ayrıca memnun etmektedir" şeklinde konuştu.

“Bu bayramın Balkan ülkelerine daha iyi yarınlar getirmesi dileğiyle”

Türkiye’deki soydaşlarla ve öğrencilerle birlikte bu bayramın kutlanmasından dolayı onur duyduğunu söyleyen TDP Genel Başkanı ve Milletvekili Dr. Beycan İlyas, “İnşallah ilelebet bu bayramı hem Türkiye’de hem de Kuzey Makedonya’da kutlayacağız. Bugünkü gibi coşkulu günleri Türkiye’ye ve Balkan ülkelerine daha iyi yarınlar getirmesi ümidiyle, esen kalın teşekkür ederim” diye konuştu.

“Ne mutlu Türküm diyene”

Türkiye’de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği Genel Başkanı Hişam Emin, “Biz cebimizde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını taşımıyoruz, biz oturma izni ile burada yaşıyoruz. Üsküp’ten Doyran’a, Bosna’dan Batı Trakya‘ya tüm kuzey Makedonya Türk toplumu ve tüm Balkanlar olarak gururla söylediğimiz bir cümle var, ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kulandı.

Kutlamaya, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan, Kuzey Makedonya Fahri Konsolosu Eser Cevahir, Türkiye’de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği Genel Başkanı Hişam Emin, Türkiye’de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği Edirne temsilcisi Adis Bayramoski, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.