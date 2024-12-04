Edirne İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantılarına katılarak, sulama yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan Vali Yunus Sezer, kuraklığa karşı Çömlekköy regülatörü ile Tunca Nehri’nin içerisinde mini bir baraj kurulacağını ve bu yılki gibi sıkıntı yaşanılan dönemlerde suyun kıt olduğu alanlarda buradan yararlanılacağını söyledi.

Edirne İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantılarına katılan Vali Yunus Sezer, kuraklığa karşı Tunca Nehri’ne mini baraj kurulacağını belirtti. Edirne’nin bir tarım şehri olduğunu söyleyen Vali Sezer, sulama ile ilgili yapılacak yatırımların tamamının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Sulamayla ilgili önemli işler yapıldığını aktaran Vali Sezer, "Çakmak Barajı’nın iletim hattı ve ilave 5 bin hektarlık alanla ilgili sulama projesini şubat ayı itibarıyla bitireceğiz. Bu hem Ergene Havzası’nı rahatlatacak hem de su kullanımında yaşanan sıkıntıyı hafifletecek çok önemli ve stratejik bir adımdır" dedi.

Tamamlandığında binlerce dekar tarım arazisini suya kavuşturacak, 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteli Çömlekköy Barajı’nın yapımına ise bu yıl başlandığını hatırlatan Vali Sezer, Çömlekköy regülatörünü gelecek yıl tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

"Mini bir baraj ve su toplama havzası yapılacak"

Mini bir baraj ve su toplama havzası yapılacağını ve oradan asıl baraj gövdesine su basılacağını aktaran Vali Sezer, "Çömlekköy regülatörü ile Tunca Nehri’nin içerisinde mini bir barajımız olacak. Tunca Nehri’nden aşağıya doğru bütün alanlara suyun kıt olduğu bu yılki gibi sıkıntı yaşadığımız dönemlerde yararlanılacak. Orada 3.5 milyon metreküp suyu depolama imkanımız olacak. Regülatör barajın destekleyicisi, mütemmim cüzü dediğimiz kısmı olacak. Bir taraftan gövde çalışmaları devam ediyor bir taraftan da sulama alanlarıyla ilgili çalışmalar sürüyor" ifadelerine yer verdi.

Hamzadere Bölgesi ile ilgili 8 bin hektar alanın sulamaya açılması ile ilgili bir hedef koyduklarını ve onunla ilgili de hızlı bir yol aldıklarını belirten Vali Sezer, "Merkezde sulama ile ilgili şehir içinden geçen sivrisinek üreten kanallarını da kaldıracak sulama sistemlerinin kapalı sisteme alınmasıyla ilgili Meriç Sulama Sistemi de bitti. Artık önümüzdeki yıl şehre estetik kazandıracak bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Küçük sulama projelerinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Sezer, 22 projenin Haziran itibariyle tamamlandığını, benzer 64 projenin de yatırım programına girdiğini onları da inşallah önümüzdeki yıl tamamlayacaklarını açıkladı.

"Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı var"

İçme suyu ve altyapı noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’hiçbir yerde içme suyuyla ilgili sıkıntı yaşanmasın’ diyerek kesin talimat verdiğini söyleyen Vali Sezer, İçme suyu sıkıntısı çeken tek bir köyün olmaması gerektiğini aktardı.