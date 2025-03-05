Edirne İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Keşan Ticaret Borsası işbirliği ile dün hayvan üreticilerine Koyun Kırkım Eğitim verildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Arif Hikmet Akbay ile Yusuf Katılmış Teorik Eğitim ve İslam Kurt’ta Uygulama eğitimi verdi.

Eğitime başlamadan önce tüm katılımcılara hoş geldiniz diyerek kırkım eğitiminin temelinden bahseden Akbay ''Borsa Başkanımız Necmi Kaymaz, bize çok yardımcı oluyor. Her tür isteğimizi yerine getiriyor. Güzel bir ortaklık oluşturdu. Kendisine buradan teşekkür ediyorum.”dedi.

Akbay, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz’a katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Plaket töreninden önce konuşan Kaymaz, şunları söyledi. ''Üretime önem veren, kıymet veren, üretmek o kadar zor ki, üreticinin yanında olan, üreticiyi bilinçlendiren, böyle değerli başkanlarımızın Keşan Ticaret Borsası Meclisi olarak her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Edirne'ye de Edirne İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği başkanımızla birlikte, sahada gezerek, yine teknik olarak profesörlerimiz, hayvan besleme uzmanlarımızla beraber, saha içerisinde gezerek neler yapılabiliriz. Maddi manevi, yerin tahsis anlamına, maddi olarak üzerimize ne düşüyorsa burada tüm üreticilerin yanında ben size söz veriyorum.

Hem başkanımı, hem yönetimine, buradan herkesin huzurunda tebrik ediyorum. Bugün biz Ramazan ayındayız. Onun için ilgili eğitimleri gündüz verecek.” dedi.

Kaymaz’ın konuşmasının ardında Bilgin ile Akbay plaketini takdim ettiler.

Akbay, açıklamasında eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesini üyelerine teslim edeceklerini belirterek, “İleride bu kursun da resmi olarak kendi adınıza verilerek işlem bir prosedürde geliştireceğiz. Böylece iş bulmanıza da yardımcı olmaya çalışacağız” diyerek konuşmasını tamamladı.

Ardından, eğitime geçildi.

Eğitim ardından da uygulamaya geçilerek katılımcılara nasıl bir şekilde davrananacakları konusunda gösterildi.