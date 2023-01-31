Edirne’de direksiyon hakimiyetini kaybeden Tofaş Şahin sürücüsü mobilya dükkanına daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada 2 kişi yaralandı.

Edirne’de direksiyon hakimiyetini kaybeden Tofaş Şahin sürücüsü mobilya dükkanına daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Talat Paşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Hayati T. idaresindeki 22 HZ 436 plakalı Tofaş Şahin model otomobil sürücünün gözünün kararmasıyla direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu mobilya dükkânına girdi. Dükkan sahibi ve personelinin dışarda olması nedeniyle faciadan dönüldü. Çevredeki vatandaşlar ve dükkan çalışanları büyük panik yaşadı. Kazada mobilyacı dükkanının camları kırılırken eşyalar ise etrafa saçıldı. Otomobilde bulunan sürücü Hayati T. ve kızı Begüm T. yaralandı. Komşu esnafların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı baba kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mobilya dükkânın sahibi Halil Gürbüz, herhangi bir can kaybı olmamasının kendilerini teselli ettiklerini belirterek, “Otomobil sürücüsünün rahatsızlığı olduğundan dolayı gözü karardı ve dükkanı girdi. Dükkâna otomobilin girmesiyle cam patladı ve maddi hasar oluştu” dedi.

Vatandaşlardan Hasan İstekli de otomobilin betona çarpmasıyla hızının kesildiğini ve durduğunu ifade etti.