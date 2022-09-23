Edirne’de etkili olan sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Edirne’de etkili olan sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Edirne’de akşamüstü havanın kararması ve gök gürültüsünün ardından hafif şekilde başlayan yağmur hazırlıksız yakalananlara zor anlar yaşattı.

Kentin en kalabalık noktalarından olan Saraçlar Caddesi’nde dolaşan ve alışverişten dönen vatandaşlar iş yerlerinin altına ve tarihi çarşılara sığındı. Meteorolojinin gök gürültülü sağanak yağış uyarısından haberdar olanlar yanında getirdiği şemsiyelerini çantalarından çıkarıp ilerlerken, hazırlıksız yakalananlar ise kendi yöntemleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne’ye akın eden Bulgar turistler de çarşıda dolaşırken yağmura hazırlıksız yakalandı ve kaçacak yer aradı.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte güneşe aldanan ve yazlık kıyafetlerle dışarıya çıkan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Kısa süreli etkili olan yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Öte yandan, trafikte olan sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti.

Kentte kısa süreli etkili olan sağanak, yerini güneşe bıraktı.