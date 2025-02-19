Edirne’de kar yağışıyla birlikte tarihi Selimiye Camii kartpostallık manzara sundu.

Kentte etkili olan kar yağışıyla Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi mekanlar ile cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplanan kentte güzel manzaralar oluştu. Vatandaşlar telefonlarıyla tarihi mekânlarda öz çekim yaptı. Beyaza bürünen Mimar Sinan’ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camii vatandaşlara adeta görsel şölen yaşattı. Tarihi mekanlar ve kent merkezindeki seyri doyumsuz manzaralar dronla görüntülendi. Kent sakinlerinden Kadir Terzi, kar yağışının turizmin yanı sıra birçok faydası olduğunu belirtti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü kentte yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.