Depremzedelere destek olmak amacıyla başlatılan kan bağış seferberliği devam ederken, Edirne Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Batuhan Değiş, kanların işlenmesi ve laboratuvar sonuçlarının çıkması için süre gerektiğini belirterek, kan vermek isteyen vatandaşlara kan merkezini arayıp gelmeleri için çağrıda bulundu.

Depremzedelere destek olmak amacıyla başlatılan kan bağış seferberliği devam ederken, Edirne Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Batuhan Değiş, kanların işlenmesi ve laboratuvar sonuçlarının çıkması için süre gerektiğini belirterek, kan vermek isteyen vatandaşlara kan merkezini arayıp gelmeleri için çağrıda bulundu.

Depremzedeler için başlatılan kan bağış seferberliği devam ediyor. Edirne’de ilk gündem bu yana vatandaşlar, depremzedelere destek olabilmek için tek yürek oldu. Kan alımını sürdüren Edirne Kızılay Kan Bağış Merkezi, hafta sonu 11.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Edirne’de depremzedelere destek olmak için başlatılan kan bağış seferberliği yoğun ilgi gördü ve Pazartesi’den bu yana bin 500 ünite kan toplandı. Kanların işlenmesi ve laboratuvar sonuçlarının çıkması için biraz süre gerektiğini belirten Edirne Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Batuhan Değiş, kan vermek isteyen vatandaşlara yoğunluk oluşmaması açısından kan merkezini arayıp gelmeleri için çağrıda bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde etkili olan depremlerin ardından Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar gerek kanlarıyla, gerekse yardım kampanyalarına destekleriyle depremzedelere destek olmak için tek yürek oldu. Depremzedelere destek olmak isteyen vatandaşlar, kan merkezlerinin yolunu tuttu ve yaraların sarılmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmak için kanlarıyla destek olmaya çalıştı.

Kan bağış faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyen Edirne Kan Bağış Merkezi Müdürü Değiş, kanların işlenmesi ve laboratuvar sonuçlarının çıkması için süre gerektiğini ve bu nedenle zamana yaydıklarını belirtti.

"Kan merkezimiz hafta sonu açık olacak"

Edirne Kızılay Kan Bağış Merkezinin hafta sonu 11.00-18.00 saatleri arasında açık olacağını söyleyen Dr. Değiş, bağışçılara e-Devlet üzerinden kontrol edip ya da kan merkezlerini arayıp o şekilde gelmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Edirne’nin Keşan ilçesinde de planladıklarından çok daha fazla kan bağışı geldiğini söyleyen Dr. Değiş, "Kanları aldıktan sonra işlemek için kısıtlı bir vaktimiz var. Bu nedenle 150 civarında durmak zorunda kaldık. Bu da kanların imha olmadan işlenilebilirlik süresini uzattıktan sonra peyderpey sürece yayarak kabul etmemizden dolayı gerçekleşiyor. Pazartesi’den Perşembe’ye kadar bin 500 ünite kan bağışı kabul ettik. Gelecek haftanın planı henüz belli değil çünkü plan yapacağımız bir dönemde değiliz. Bu nedenle gelecek hafta tekrardan ihtiyaca ve kanların işlenme durumuna göre devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.