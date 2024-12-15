Edirne’de unutulmaya yüz tutmuş büyüklerinin çeyiz sandıklarından çıkardıkları şalvar, çember ve yeleklerle ’Şalvar Gecesi’ düzenleyen kadınların eğlenceleri renkli görüntülere sahne oldu.

Edirne’nin İstasyon Mahallesi’nde bir restoranda düzenlenen şalvar gecesine katılan kadınlar adeta şıklık yarışına girdi. Çeyiz sandıklarından kendilerinin, annelerinin ve teyzelerinin renk renk şalvarlarını, çemberlerini ve yeleklerini çıkarıp organizasyona katılan kadınlar, çalınan 9/8 müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi. Giydikleri yöresel kıyafetlerle gecenin görselliğine renk katan kadınlar, eğlencenin tavan yaptığı anda hem stres attılar hem de şalvar kültürünü yaşattılar.

Organizasyona katılan vatandaşlardan Zuhal Azseven, coşku dolu bir gece yaşadıklarını belirterek, şalvarın çemberin, örme yeleklerin Trakya’nın vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan Sümeyra Taşkın, "Trakya kültürünü hatırlayıp benliğimize geri döndük, çok mutluyuz. Psikolog 3 bin lira, Roman gecesi 300 lira" dedi.