Edirne’de düzenlenen Gastronomi Festivali’nde yemek yarışmasına katılan 8 ev hanımı, en lezzetli "kaburga etli lahana salma" yapmak için kıyasıya mücadele etti.

1-3 Kasım tarihleri arasında Edirne Valiliği tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali’nin son gününde çeşitli kategorilerde yemek yarışmaları yapıldı. 8 ev hanımının katıldığı yarışmada kadınlar hünerlerini sergileyerek, Edirne’ye özgü en lezzetli kaburga etli lahana salmayı yapmak için kıyasıya yarıştı. Karaağaç’taki tarihi tren garında düzenlenen festivalde jüri üyeleri, hazırlanan yemekleri sunum, lezzet, teknik ve hijyen açısından değerlendirerek puanlama yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde 72 yaşındaki Bedriye Aladağ birinci olarak çeyrek altının sahibi oldu. Batı Trakya’dan Edirne’ye 1968 yılında göç ettiğini söyleyen Aladağ, katıldığı her yarışmada dereceye girdiğini ve mutlu olduğunu ifade etti.

Yarışmada ikinci olan Şenay Sağlam ve üçüncü olan Remziye Korkan da 24 ayar altınla ödüllendirildi.

"Her sene yarışmalara katılırım, ödül alırım"

Yarışmanın birincisi Bedriye Aladağ, her zaman yemek yaptığını belirterek, “Yemeklerimi çok lezzetli yaparım. Her sene yarışmalara katılırım, ödül kazanırım. Çok heyecanlanıyorum ben buraya gelince. Bu garda eşyalarımı aldım. Batı Trakya’dan trenle geldim buraya, yeni bir hayata başladım. Bugün burada geçmişi yâd ediyorum. Bugün bu sahneye çıkıp birinci oldum. Orada hatıralarım kaldı, bırakıp geldim. Çeyizimi teslim aldım bu garda. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz” dedi.

"Tüm Türkiye Osmanlı mutfağını artık daha iyi tanıyacak"

Edirne’nin uzun yıllar boyunca Osmanlı Cihan Devleti’ne başkentlik yaptığını ifade eden yarışmacılardan Şükriye Bilgiç, "Edirne, Osmanlı’ya uzun yıllar başkentlik yapmış bir şehir olarak mutfağı çok zengin bir şehrimiz. Unutulmaya yüz tutan bu yemeklerimiz de bu yeni basılan kitabımızla birlikte gün yüzüne çıkıyor. Çok güzel yemekler. Bütün herkesin bu yemekleri tatması tabii ki çok önemli. Biz burada buna öncülük yaptığımızı düşünüyoruz. Tüm Türkiye artık Osmanlı mutfağını çok iyi tanıyacak. Yurtdışından gelen birçok turistimiz oldu, diğer illerden, yakın çevreden ve uzak illerden gelenler de oldu. Herkes çok güzel buldu yarışmayı. Her ilde olabilir diyorlar aslında. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah devam edecek bu şekilde" diye konuştu.

"Bu atmosferi solumak benim için çok heyecan verici"

Yarışmacılardan Gülseren Topçu da, "Bu çok güzel bir şey. Edirne adına ve yurt dışından gelenler adına. Bu atmosferi solumak benim için çok heyecan verici. Ne yemek yapacağımız sürpriz. Bu daha da heyecan veriyor bana. Yemek yapmayı çok seviyorum. Edirneliyim, bir çocuk annesiyim ve burada bulunmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Yarışma, yapılan yemeklerin ikram edilmesiyle son buldu.