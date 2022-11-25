Edirne’de emniyet, jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, "25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü" çerçevesinde açılan bilgilendirme standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Edirne’de emniyet, jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, "25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü" çerçevesinde açılan bilgilendirme standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Saraçlar Caddesi’nde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ standı açıldı.

Edirne’de emniyet, jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü çerçevesinde bilgilendirme ve farkındalık çalışması yaptı. Bu çerçevede açılan stantlarda vatandaşlara bilgilendirici broşürlerin yanı sıra çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Ayrıca, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulama olan Kadın Destek (KADES) uygulamasının tanıtımı yapılarak, vatandaşların telefonlarına yüklemesi için yardımcı olundu.

"Kadına El Kalkamaz"

"Kadına El Kalkamaz" projesi ile ilgili hazırlanan broşürler de erkeklere dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlardan Kadir Albayrak, kadına şiddete karşı oldukları için seyyar aracına Kadına El Kalkamaz projesi çerçevesinde hazırlanan broşürlerden yapıştırdığını aktardı. Kadınların KADES uygulamasını telefonlarına indirdiklerinde tek bir butonla polis ekiplerinin olay yerine geldiğini belirten Albayrak, yapılan çalışmaları çok iyi bulduklarını ve bu sayede kadına şiddet oranlarının azaldığını ifade etti.

KADES uygulamasının annesinin telefonunda yüklü olduğunu söyleyen vatandaşlardan İrem Sultan Daman, çalışmaları faydalı bulduklarını ve anında yapılan müdahalenin ölüm oranlarını azaltacağını dile getirdi.