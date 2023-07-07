Edirne’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda; gelinlik, uyuşturucu madde, kaçak içki, plaj çantası, elektronik malzeme, protein tozu ve elektronik sigara ele geçirilirken, 7 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında bin 500 gram kubar esrar, bin 500 kök kenevir bitkisi, 75 litre kaçak içki, bin 570 adet plaj çantası, 207 adet elektronik malzeme, 20 adet protein tozu, bin 600 adet elektronik sigara, 29 adet gelinlik ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili 7 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı bildirildi.