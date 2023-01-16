Edirne’de polis ekiplerince kaçakçılık suçunun önlemesine yönelik yapılan operasyonda, piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu değerlendirilen 133 adet değişik marka/model laptop, 147 adet laptop şarj adaptörü ve 33 adet bilgisayar çantası ele geçirildi.

Edirne’de polis ekiplerince kaçakçılık suçunun önlemesine yönelik yapılan operasyonda, piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu değerlendirilen 133 adet değişik marka/model laptop, 147 adet laptop şarj adaptörü ve 33 adet bilgisayar çantası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede kent merkezindeki bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon TL olduğu değerlendirilen 133 adet değişik marka/model laptop, 147 adet laptop şarj adaptörü ve 33 adet bilgisayar çantası ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.