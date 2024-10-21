Edirne İl Jandarma Komutanlığı göçmen kaçakçılığı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve son olarak 5 organizatörün yakalandığını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde “Göçmen Kaçakçılığı” ile mücadele kapsamında; göçmen şahısların can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak, haksız kazanç elde etme yolunda olan organizatör şahısların bağlantılarını ortaya çıkartmak ve faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Bu kapsamda devam eden faaliyette, İstanbul ilinde icra edilen operasyon sonucunda; Göçmen Kaçakçılığı olaylarına karıştığı tespit edilen 5 organizatör yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 3 organizatör çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, diğer 2 organizatör şahıs ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması amacıyla çalışmaları gece gündüz demeden sürdürecekleri kaydedildi.