Edirne’de kazaya karışan araç sürücülerinden biri aracıyla olay yerinden kaçarken, diğer otomobil sürücüsü ise ağır hasar alan otomobilini bırakıp kayıplara karıştı.

Kaza, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Hayrabolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan 59 AAU 142 plakalı araç ile 16 EM 573 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 EM 573 plakalı otomobil kullanılmaz hale geldi. İsimi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü hasarlı aracını olay yerinde terk ederek kayıplara karıştı. Kazaya sebep olan ve çarpmanın etkisiyle plakası düşen 59 AAU 142 plakalı otomobil sürücü ise aracıyla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

İki sürücünün de kaçtığı kazada vatandaşlar ve sağlık ekipleri hayrete düştü. Yolun ortasında terk edilmiş hasarlı aracı gören vatandaşlar ise iki aracın da sürücülerinin alkollü olduklarını ve bu yüzden kaçmış olabileceklerini ifade ettiler.

Polis ekipleri, kazaya sebep olan ve olay yerinden kaçan sürücüleri bulmak için inceleme başlattı.